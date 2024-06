Marias do Agro realiza leilão durante Expopar

O grupo de produtoras rurais Marias do Agro realiza leilão na Expopar (Exposição Agropecuária de Paranaíba) no dia 2 de julho, às 18h. A vice-presidente do Sindicato Rural, Maria Aparecida Neves Brandão destaca a expectativa sobre a Expopar 2024 e o leilão das Marias do Agro, além disso convida mulheres para participarem de uma palestra voltada para o público feminino.

O grupo “Marias do Agro” foi formado após alguns membros terem participado de uma reunião em Inocência a convite de Sharahdiny, do Grupo Facholi, e sob supervisão de Aracilda, do Grupo de Mulheres de Três Lagoas. O objetivo do grupo, segundo a integrante Maria Aparecida Neves Brandão, é inserir as mulheres no agronegócio com o intuito de reuni-las para divulgar o trabalho de cada uma e principalmente para repassar conhecimento através de palestras, workshop entre outras atividades.

