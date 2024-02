A dupla Pedro Paulo & Alex encerra o Carnaíba 2024 na noite desta segunda-feira (12). Ainda nesta noite será concluído o concurso dos blocos, com desfile e premiação de R$ 10 mil para o primeiro colocado; R$ 5 mil para o segundo; e R$ 3 mil para o terceiro colocado.

O carnaval é gratuito, com entrada franca, é proibida a entrada com garrafas de vidros. Ao todo são 16 câmeras realizando o videomonitoramento da folia.

