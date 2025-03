Alunos da UFGD com filhos pequenos podem ter auxílio financeiro

Acadêmicos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) que têm filhos com menos de seis anos podem contar com o apoio da instituição para se manter estudando até a conclusão do curso. Como parte da política de assistência estudantil, a universidade abriu inscrições para o Programa Auxílio Educação Infantil, que concede um benefício mensal de R$ 300 para estudantes que tenham a guarda de crianças de zero a cinco anos e 11 meses.

As inscrições ocorrem de forma contínua, entre os dias 1º e 10 de cada mês. No entanto, excepcionalmente nesta primeira fase, os interessados podem se inscrever até 4 de abril. Ao todo, estão disponíveis 30 vagas.

Para ter acesso ao auxílio, é necessário atender a três critérios: estar matriculado em disciplinas de cursos de graduação presenciais, possuir perfil PROAE e ser responsável legal pela criança.