Apae de Três Lagoas comemora 49 anos com festa para famílias e alunos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Três Lagoas comemorou 49 anos de atividades, na última sexta-feira (30), com um dia repleto de alegria e celebrações. A festa contou com apresentações e um ambiente festivo, reunindo pais, alunos e amigos da instituição.

A data especial foi uma oportunidade para refletir sobre a trajetória da Apae desde a fundação em 1975. A instituição, que tem como missão a inclusão e o desenvolvimento de crianças e adultos com deficiência intelectual e múltipla, continua a expandir as atividades e serviços.

Continue Lendo...

O presidente Nelson Torres destacou o crescimento da instituição. “Começamos pequenos e hoje superamos nossas expectativas. Estamos precisando de mais espaço e pessoal para acompanhar o ritmo da cidade. Estamos aqui para manter nosso trabalho na área da deficiência”.

Atualmente, a Apae de Três Lagoas promove ações de defesa de direitos, prevenção e orientação, além de prestar apoio às famílias. A evolução dos alunos, como no caso de Maria Luize, de 11 anos, é um reflexo desse esforço. A mãe dela, Franciele Gomes, sabe que a filha é acolhida pelos melhores profissionais de educação. “Antes da Apae, Maria Luize tinha dificuldade na comunicação e no aprendizado. Hoje, ela fala, escreve e conhece as cores. A Apae é a melhor escola”.

A Apae de Três Lagoas conta com dois espaços voltados para a educação e inclusão social, oferecendo atendimento digno para pessoas com deficiência, como explicou a diretora Neuza Inácio. “A semente de esperança e amor foi plantada há 49 anos com o objetivo de atender a população com deficiência intelectual ou múltipla da melhor forma possível”.

Na semana que antecedeu o aniversário, a escola promoveu diversas atividades para os alunos, culminando com a festa de encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A diretora enfatizou o empenho dos colaboradores. “É uma alegria ver o sorriso dos alunos ao chegarem à escola. Nossa equipe não mede esforços para buscar melhorias e recursos, pois a Apae é o mundo dos nossos alunos, oferecendo lazer e oportunidades que são fundamentais para eles”.

Veja a reportagem abaixo: