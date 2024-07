Atleta três-lagoense busca recursos para participar de competição internacional de luta de braço

O atleta três-lagoense Cássio Felipe, que tem histórico de competições em modalidades da luta de braço, busca incentivo financeiro para participar do Campeonato Sul-americano da Luta de Braço, que será realizado entre 4 e 6 de julho, na cidade de El Calal, no Peru.

Cássio já conseguiu recursos para o transporte até o local do torneio, mas precisa custear a hospedagem e alimentação. "Caso eu compareça no sul-americano, assim como eu compareci no brasileiro, eu consigo a minha classificação e convocação da Confederação Brasileira de Luta de Braço para o campeonato mundial, levando o nome de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul para o mundo", destacou.

No ano passado, o atleta conquistou o primeiro e o segundo lugar no campeonato nacional em Rafard (SP), e conquistou mais duas medalhas para a coleção.

Como doar

Interessados podem fazer doação de qualquer valor para a chave pix: 67 999212882, para a conta de Victor Eduardo, vice-presidente da Federação Sul-matogrossense de Luta de Braço.

