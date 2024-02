Atletas de Três Lagoas conquistam 14 medalhas em campeonato de jiu-jitsu

Campo Grande foi palco do 1º Campeonato Interno União Pantaneira, no dia 17 de fevereiro, um evento promovido pela União Pantaneira Brasileira de Jiu-Jitsu que reuniu competidores de todo o estado. Entre os participantes, destacaram-se os atletas da Academia Barão Jiu-Jitsu de Três Lagoas, que tem parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

A equipe de Três Lagoas, composta por 14 lutadores, teve uma performance excepcional, conquistando medalhas em todas as categorias nas quais competiram. Ao todo, foram sete medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, um resultado que reflete o alto nível de treinamento e dedicação dos atletas e seus treinadores.

Entre os campeões, Moisés dos Santos destacou-se na categoria master marrom/preta pesadíssimo (+100 kg) e Marcelo Marthes Gopfert conquistou ouro na categoria master branca pena (até 70 kg).

Os jovens talentos da equipe também brilharam: Erik Santana de Sousa dominou a categoria infantojuvenil amarela/laranja/verde pena (até 44.3 kg), juntamente com Arthur Rocha Coutinho, na categoria adulto azul médio (até 82.3 kg), e William dos Anjos Moreira Junior, na juvenil branca pesadíssimo (+89.3 kg), também subiram ao topo do pódio, assim como Maxsuel Lucas e João Guilherme, que garantiram mais ouros para a equipe.

Alex Jourdan, categoria master, até 82.3kg e Adriano, categoria master/leve até 76 kg garantiram medalha de bronze para a cidade.

As conquistas femininas vieram com Marcela Pereira Gopfert, que garantiu a prata na categoria infantil II branca/cinza pena (até 36.2 kg), Solange Pereira Belém Gopfert, na categoria master até 64kg.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas