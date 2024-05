Atores políticos têm usado catástrofe no RS para promoção pessoal e propagação de fake news

Movimento

De agora em diante, as sessões da Câmara Municipal de Três Lagoas, tendem a ser mais movimentadas, como a realizada nesta semana. Isso porque, muitos pré-candidatos têm comparecido ao Legislativo e aproveitam-se de determinadas situações para inflamar moradores que vão cobrar suas reivindicações.

Postura

O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, nunca perde a postura, sempre de maneira democrática e com uma educação que tem sido a sua marca, tenta contornar as situações da melhor maneira.

Continue Lendo...

Promoção

Uma verdadeira corrente do bem se formou entre os brasileiros para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Diversas ações de solidariedade têm sido amplamente divulgadas pela mídia, mas, infelizmente, nas redes sociais, muitas fake news e políticos em busca de promoção pessoal, o que é lamentável, quererem tirar proveito de uma tragédia.

Deck Lagoa

A empresa NRD Construções Ltda venceu a licitação no valor de R$ 1,080 milhão para construção de um deck de madeira na Lagoa Maior, cartão postal de Três Lagoas. Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico de Três Lagoas.