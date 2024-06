Baixa umidade do ar de 18% faz Três Lagoas ficar em alerta

Nesta época do ano, a baixa umidade do ar se torna um fator preocupante para grande parte das cidades sul-mato-grossenses. Nesta terça-feira (18), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) divulgaram relatório que aponta que Três Lagoas entrou em estado de alerta, após registrar 18% de umidade do ar.

Com o índice alcançado, Três Lagoas foi o município do estado com menor umidade do ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30% caracterizam estado de atenção; quando a umidade está entre 12 e 20%, é considerado estado de alerta; e o estado de emergência é caracterizado por índices de umidade relativa do ar inferior aos 12%.

A baixa umidade do ar neste período do ano pode causar algumas problemáticas para a saúde humana, como garganta seca, ardência nos olhos e problemas respiratórios, além de outros sintomas que causam fadiga e mal-estar. Por isso, a recomendação é ter alguns cuidados básicos como beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. As regiões pantaneira, bolsão e norte do estado também estão sob alerta.