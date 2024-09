Briga entre mulheres na porta de bar no Jardim Roriz termina na delegacia

Um caso de agressão física foi registrado, entre às 03h30 e 04h, desta segunda-feira (16), em frente a um bar, localizado na avenida Aldair Rosa de Oliveira, no bairro Jardim Roriz, em Três Lagoas. O caso foi reportado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac) às 18h31 do mesmo dia.

De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 32 anos, ela foi agredida com socos e puxões de cabelo por outra mulher com quem mora junto. A briga foi interrompida após a intervenção do cunhado da vítima, que ajudou a cessar a violência.

A vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência, e as autoridades documentaram o caso. A polícia segue investigando o crime para apurar as responsabilidades e tomar as medidas cabíveis.