'Bruxa do 71' não é mais candidata a vereadora de Três Lagoas

NOMES CURIOSOS

As eleições legislativas sempre trazem consigo uma mistura de seriedade e leveza, especialmente quando se trata dos nomes dos candidatos. Em Três Lagoas, não poderia ser diferente. Alguns dos concorrentes que disputam a atenção dos eleitores têm nomes no mínimo curiosos, como Cascão, Chicó e Dicão. Porém, o que mais se destacou entre eles foi a “Bruxa do 71”. Infelizmente, ou felizmente, esse nome não vai constar nas urnas, pois o registro foi alterado.

TENTOU

O vereador Paulo Verón (PL) tinha grandes esperanças de concorrer à Prefeitura de Três Lagoas nas próximas eleições. No entanto, o sonho parece ter sido interrompido com o fim do prazo de registo de candidaturas nesta quinta-feira (15). Entre os quatro candidatos confirmados, o nome de Verón não apareceu. Determinado a reverter essa situação, o vereador prometeu levar o caso à Justiça, buscando anular a convenção do PL que decidiu apoiar Cassiano Maia (PSDB) em vez de lançar um candidato próprio. A única chance de Verón é uma decisão judicial que possa mudar o quadro de candidatos.

RELÂMPAGO

As sessões da Câmara Municipal de Três Lagoas já vinham sendo breves antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral, e a tendência é que se tornem ainda mais rápidas. Com a autorização para os vereadores pedirem votos oficialmente a partir de sexta-feira, a presença nas sessões e o uso da tribuna para debates devem diminuir ainda mais, refletindo o foco dos parlamentares na corrida eleitoral.