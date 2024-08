Câmara aprova Plano Municipal pela Primeira Infância

A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou a 27ª Sessão Ordinária de 2024, onde foram aprovados quatro importantes projetos de lei. Entre eles, um destaque especial: a criação do Plano Municipal pela Primeira Infância, um passo significativo para o futuro das crianças da cidade.

A sessão começou com a votação de quatro projetos de lei, todos de autoria do poder executivo. Entre as pautas aprovadas, estavam alterações em leis municipais e a desafetação de áreas. Porém, o projeto que mais chamou atenção foi o Plano Municipal pela Primeira Infância, que visa garantir melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças de Três Lagoas.

Continue Lendo...

Servidores públicos acompanharam de perto a votação, mostrando seu apoio ao projeto. Anísia Aparecida Nunes, presidente do Conselho Municipal de Educação e do Comitê responsável pela elaboração do plano, explicou que a iniciativa é fruto de dois anos de estudos e discussões. O plano foi desenvolvido com base em uma ampla caracterização do município e nas necessidades apontadas pelas próprias crianças durante o processo de escuta.

Agora, o Plano Municipal pela Primeira Infância segue para sanção do poder executivo. Com duração prevista de dez anos, o próximo passo é colocar as ações planejadas em prática, garantindo que as áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e outras envolvidas possam promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças em Três Lagoas.