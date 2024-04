Campanha do setor de oncologia arrecada gelatinas em Três Lagoas

Entidades públicas e privadas de Três Lagoas uniram esforços, em parceria com a prefeitura, para organizar uma campanha de arrecadação de gelatinas destinadas aos pacientes do Centro de Oncologia Clínica e Cirúrgica do Hospital Auxiliadora.

A ação incentiva as pessoas a doarem gelatinas para proporcionar um alimento de fácil consumo e rico em nutrientes aos pacientes. Além de ser refrescante, a gelatina é considerada um importante complemento alimentar para aqueles em tratamento oncológico, especialmente para os que estão em tratamento paliativo ou com tumores na região gástrica.

As gelatinas recebidas são distribuídas de duas formas: parte delas permanece no próprio hospital para consumo dos pacientes, enquanto outras são separadas em kits para que os pacientes possam consumi-las em casa.

Para aqueles interessados em contribuir com a campanha, foram instaladas caixas de arrecadação no saguão do Paço Municipal, visando facilitar a participação da comunidade. Além disso, todas as filiais do mercado Nova Estrela de Três Lagoas também estão recebendo doações.

