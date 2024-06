Colisão após desrespeito à sinal de trânsito resulta em um inconsciente e cinco carros atingidos

Um acidente envolvendo dois carros resultou em um motorista internado em estado grave e vários veículos danificados. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (25), na rua Elmano Soares, no cruzamento com a Manoel Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Cangalha, em Três Lagoas.

Agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados após um homem, dirigindo um sedan Citröen C4 Pallas, atravessar a preferencial na rua Manoel Ferreira da Rocha, causando um grave acidente que envolveu outros quatro veículos.

O motorista do C4 Pallas desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e cruzou a frente de uma pick-up Fiat Toro, que seguia no sentido avenida Antônio Trajano e não conseguiu parar a tempo, colidindo violentamente conta o veículo. Ambos perderam o controle e atingiram outros carros.

Desgovernada, a pick-up Toro colidiu com um VW Virtus, que subsequentemente bateu em uma Fiat Strada. O Citröen C4 Pallas invadiu a mão contrária da rua Elmano Soares e colidiu frontalmente com um Honda Civic.

Durante o atendimento, o motorista do Citröen C4 estava consciente, mas sofreu um mal súbito enquanto recebia atendimento médico do Samu. Ele teve o nível de consciência reduzido, necessitou ser intubado e foi levado às pressas ao Hospital Auxiliadora (H.A). Não houve informações sobre outros feridos que precisaram de socorro médico. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).