Colisão frontal na BR-262 deixa quatro feridos após tentativa de ultrapassagem

Uma colisão frontal entre dois carros na rodovia BR-262, no distrito de Garcias, em Três Lagoas, deixou quatro feridos, na noite de quarta-feira (4). O acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem malsucedida de um dos veículos, que invadiu a pista contrária.

Segundo informações extraoficiais, um dos carros se dirigia a Três Lagoas, enquanto o outro seguia para Água Clara, no sentido oposto. Após uma tentativa de ultrapassagem de uma carreta, um dos carros invadiu a pista contrária, causando a colisão frontal.

No veículo que seguia para Água Clara, havia uma família. Com o impacto da colisão, o filho ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele precisou ser transportado por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, devido a gravidade das lesões. A mãe sofreu lesão na clavícula e foi levada ao Hospital Auxiliadora (H.A.) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto o pai apresentava lesões e foi transportado ao H.A. pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do outro carro estava consciente, queixando-se de dores no tórax, e também foi levado ao H.A. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência, com apoio de duas ambulâncias do Samu e três equipes do Corpo de Bombeiros.