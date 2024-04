Comandante do 2º BPM fala sobre planos para policiamento em Três Lagoas

Nesta terça-feira (2), o comandante do 2° Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Ronaldo Moreira de Araújo, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre os planos de policiamento na cidade.

Araújo reforçou que a missão da polícia é garantir a ordem pública, segurança e tranquilidade dos cidadãos. Com a recente onda de furto no Centro de Três Lagoas, ele destacou que, durante o primeiro trimestre do ano, foram realizadas 27 operações pela Polícia Militar para combater possíveis irregularidades. Além disso, mais de 585 pessoas foram conduzidas à delegacia.

O comandante enfatizou que o principal desafio no munícipio é o furto contra o patrimônio, ao contrário de crimes violentos como roubo, que apresentaram uma redução de 28%.

Para o primeiro semestre deste ano, deverá ser realizado diversos treinamentos para as equipes policiais. O comandante Araújo mencionou que houve a substituição das pistolas e que novas viaturas devem ser entregues após a aprovação da demanda pelo governador Eduardo Riedel.

O comandante ressalta que Três Lagoas é reconhecida como a quarta cidade mais segura do Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul.

