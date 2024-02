Copa 60+ de futebol está com inscrições abertas em Três Lagoas

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) de Três Lagoas está promovendo a primeira Copa 60+ de Futebol, para os atletas na faixa etária dos 60 anos ou mais. As inscrições já estão abertas, e os jogos deste ano serão realizados Estádio Benedito Soares da Mota “Madrugadão”.

Com o envelhecimento da população brasileira, previsto para superar o número de crianças até 2030, segundo o Ministério da Saúde, é fundamental investir e incentivar um envelhecimento saudável. Embora o corpo se torne mais vulnerável a doenças e condições de saúde precárias com o tempo, isso não impede que os idosos desfrutem dessa fase com disposição.

Carlos Roberto dos Santos, conhecido como Tico, aos 61 anos, é um exemplo disso, mantendo-se em boa forma física. Ele é um dos atletas que irá participar da Copa 60+ de Futebol, marcada para março, e afirma que a equipe dele já está preparada para o torneio.

O Secretário de Esporte e Lazer, Antonio Rialino, comenta que este evento esportivo é uma oportunidade para prestigiar os atletas da "velha guarda". Devido ao ano eleitoral, a Sejuvel optou por antecipar as competições para evitar problemas, e os clubes, associações e times interessados devem se apressar para garantir sua participação no torneio.

Todas as partidas serão realizadas durante o período noturno, no Estádio Madrugadão, visando evitar o desgaste dos atletas e proporcionar um ambiente adequado para os jogos.

Os interessados devem ir até a sede da Sejuvel para realizar a inscrição, localizada na avenida Aldair Rosa de Oliveira, s/n, no bairro Interlagos, em Três Lagoas.

