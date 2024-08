Corpo de Bombeiros está preparado para combate a incêndios em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (9), o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, tenente-coronel Rafael de Andrade Farias, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o combate de incêndios.

Após um incêndio em uma oficina de autopeças, em Três Lagoas, o Corpo de Bombeiros enfrentou críticas sobre os recursos utilizados, mas o tenente-coronel confirmou que a unidade está bem equipada e estruturada para atender a diversas ocorrências. “Nós temos sim, estamos muito bem estruturados. Temos alguns caminhões de combate a incêndio, outros veículos e outras viaturas que atendem outros tipos de ocorrências. Nossa cidade está bem assistida pelo nosso Corpo de Bombeiros Militar. Somos a terceira maior cidade de MS, então nós também estamos com o terceiro maior efetivo do estado, tanto que nós somos a regional da Costa Leste, respondemos por cinco outros quartéis e 11 municípios”.

De acordo com o comandante, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas possui uma frota de oito viaturas prontas para atender emergências, incluindo quatro caminhões dedicados ao combate a incêndios. Estes caminhões variam em capacidade: dois têm 8 mil litros de água cada, um possui 6 mil litros, e um veículo de busca e salvamento contém 2 mil litros. Além disso, a corporação conta com uma caminhonete equipada com um kit que inclui 1 mil litros de água. Esses recursos estão disponíveis para enfrentar incêndios florestais e outros tipos de ocorrências. O tenente destacou que, com um efetivo de 48 militares, a unidade está bem equipada e estruturada dentro da realidade do estado de Mato Grosso do Sul, assegurando uma resposta eficaz em emergências.

Nos últimos dois meses, o número de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Três Lagoas aumentou, subindo de uma média de 8 a 12 para 20 a 24 por dia. Andrade explica que esse crescimento está associado, em parte, ao uso de fogo para limpeza de terrenos, especialmente durante a estação seca, quando a vegetação se torna mais suscetível a incêndios.

Segundo ele, foi por este motivo que houve uma demora no atendimento ao recente incêndio, pelo fato de todas as viaturas estarem em uso em diferentes partes da cidade, além do trânsito e da necessidade de deslocamento. A equipe também contou com o efetivo de folga para atender a demanda elevada.

