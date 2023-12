Daterra Imobiliária oferece novas oportunidades no loteamento Ipê 5

A Daterra Imobiliária atua há mais de 40 anos, em Três Lagoas, e recentemente, durante o mês de novembro, houve o lançamento do loteamento Ipê 5.

Desde a inauguração do bairro, mais de 100 terrenos já foram vendidos. Os terrenos do loteamento são a partir de 360 metros (12X30). Os lotes têm vários preços, iniciando em R$ 540 a prestação.

Nesta quarta-feira (6), o gerente da Daterra Imobiliária, Marcelo Marcelino, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre as novidades e oportunidades do loteamento Ipê 5.

Confira a entrevista abaixo: