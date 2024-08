DC lança médico Ruy Costa como candidato a prefeito

O partido Democracia Cristã (DC) lançou o médico Ruy Costa Neto como candidato a prefeito de Três Lagoas. A vice dele será Aparecida Pessuti, do PDT. A convenção do partido foi realizada na noite dessa sexta-feira (2), na Câmara Municipal, e contou com a presença de filiados, simpatizantes e do presidente do diretório estadual do partido, Edilson Jara, do presidente estadual do PDT, Cadu Gomes, do pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo DC- Ubirajara Martins e do pré-candidato a prefeito de Bataguassu pelo DC- Rui Spindola, além do pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo partido Novo- Beto Figueiró.

Ruy Costa tem 45 anos e desde sua formação, atende à população no Sistema Único de Saúde, sendo concursado pela prefeitura de Três Lagoas. Há 15 anos atua na unidade de saúde Joel Neves, no bairro São Carlos e também como Ginecologista emergencista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele também é coordenador do serviço de Ginecologia e obstetrícia do Hospital Cassems de Três Lagoas.

Ruy participa pela primeira vez de uma eleição, no entanto é bisneto de Sabino José da Costa, ex-prefeito de Coxim, ex-deputado Estadual e ex-presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas. Ruy é filho de Sebastião Roberto José da Costa, servidor público da Fazenda aposentado e economista, e de Simonia Souza Lima da Costa, professora, pedagoga, aposentada. É casado com a enfermeira Luciana Antonio Pedroso da Costa .

Ruy disse que, como médico atuante no SUS desde sua formação, há 22 anos, vê o sofrimento da população no dia a dia, e em Três Lagoas não é diferente. “Por não ter sido atendido em várias reinvindicações pela atual administração, vi que apenas na política posso ser uma voz para essa população tão sofrida. Muitas vezes as pessoas não conhecem as necessidades como nós que trabalhamos dia a dia na linha de frente. Outro motivo, é poder debater e discutir ideias com meu oponente, Cassiano Maia que, como médico e estando há tanto tempo na política, deixou muito a desejar em várias situações, principalmente na saúde, onde a pasta sempre esteve sob o seu comando”, declarou.

A vice de Ruy é Aparecida Pessuti natural de Três Lagoas. Empreendedora e bacharela em Direito. Além disso, possui formação como Auxiliar em Enfermagem. Ela foi uma indicação do PDT para compor a chapa majoritária. O DC lançou 16 candidatos a vereador e o PDT, 9.