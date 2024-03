Dia do Artesão: presidente da Aclams destaca ações do setor em Três Lagoas

Nesta terça-feira (19) é comemorado o Dia do Artesão, data escolhida por ser dia de São José, santo reconhecido como padroeiro dos artesãos. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), como reconhecimento da importante atividade com as mãos reconhecida como profissão formal no Brasil.

No programa RCN Notícias, desta terça-feira (19), a presidente da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams) em Três Lagoas, Aline Araújo, disse que a data é importante para o reconhecimento da classe. "Porque muitos veem o artesanato como um hobby, que hoje não é mais, é uma geração de renda para muitas pessoas em Três Lagoas", ressaltou.

Atualmente, na Aclams existem 89 artesãos, que trabalham diretamente no setor em Três Lagoas. Nesta terça-feira (19) acontecerá, na Câmara Municipal, uma homenagem para 15 artesãos que atuam no município. Um dos trabalhos em destaque dos artesãos são obras feitas com produtos recicláveis.

Confira na entrevista abaixo: