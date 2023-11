Dia Nacional de Combate ao Câncer é comemorado em 27 de novembro

O câncer é um problema de saúde grave que se destaca como uma das principais causas de morte em todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 100 tipos de cânceres, que podem afetar a saúde humana.

De acordo com a OMS, cerca de 65% dos cânceres já tem cura. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, são diagnosticados mais de 600 mil casos de quaisquer tipos de cânceres, por ano.

No dia 27 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer, com o objetivo de levar informação sobre a doença para todas as áreas da sociedade. Essa data foi instituída em dezembro de 1988, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde.

