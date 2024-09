Discussão entre casal resulta em agressões físicas e homem é preso em Três Lagoas

Uma discussão entre um casal resultou em agressões físicas e mordidas. O caso ocorreu na madrugada de domingo (15), no bairro Quinta da Lagoa, em Três Lagoas.

A Força Tática da Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações Militares (Copom) para intervir em uma briga em uma residência na região do bairro. No local, a vítima, um rapaz de 23 anos, relatou que a discussão começou após ele e o namorado, de 24 anos, retornarem de uma festa com bebidas alcoólicas.

Durante o trajeto para casa, o casal iniciou uma briga física, que continuou na residência. Segundo o jovem agredido, o namorado mordeu a mão dele, causando um corte, e em seguida começou a quebrar objetos da casa.

O boletim de ocorrência informou que, ao chegarem, os policiais encontraram o suposto agressor causando tumulto e desobedecendo as ordens. Foi necessário o uso da força para prender o homem, que foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi registrado o caso.