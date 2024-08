Em Três Lagoas, 90 homens são presos suspeitos de violência doméstica

Levantamento obtido pela reportagem do Jornal do Povo aponta que 90 homens suspeitos de violência doméstica foram presos em flagrante este ano pelas polícias Civil e Militar, em Três Lagoas. As prisões foram realizadas entre os meses de janeiro e julho de 2024, conforme a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Já no ano anterior, as prisões de agressores de mulheres somaram 208 entre janeiro e dezembro.

Com frequência são noticiados casos de mulheres vítimas de agressão, abuso e ameaça, a ponto de culminar em feminicídio. Em 21 de março deste ano, Givanilda de Paula, de 41 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido.

O crime ocorreu no estacionamento de uma capela, onde ocorria um velório, no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas. O suspeito foi preso no mesmo dia e confessou ter matado a ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento do casal.

Esses casos reforçam a necessidade de ações continuas para o enfretamento da violência contra a mulher, como inserir o debate no ambiente escolar e setor industrial, além de criar políticas públicas de prevenção e intervenções através de campanhas educativas para a sociedade, com intuito de difundir leis e instrumentos de proteção.

A delegada da DAM, Letícia Mobis, explicou que se o agressor fizer algum tipo de desobediência, como não respeitar medidas protetivas, não há direito à fiança e poderá ficar preso por tempo indeterminado. Ela pontua que as agressões ocorrem, principalmente, aos finais de semana, quando os homens passam mais tempo em casa e fazem uso de bebida alcoólica.

Em caso de agressão física, o responsável será preso, independente da vontade da vítima. A delegada orientou que as vítimas não deixem que o ato passe de violência verbal para violência física. “Mulheres repensem os seus relacionamentos. Muitas mulheres nem sabem que estão sendo vítimas de violência. Geralmente, o homem limita a liberdade, deprecia a aparência para diminuir a autoestima. Depois passa para ameaça e até feminicídio”, explicou.

O coordenador do Programa Mulher Segura (Promuse) da Polícia Militar, Pedro Cardoso, explicou que o programa atua em Três Lagoas para combater esse tipo de crime e prestar apoio às vítimas. “A mulher que se sentir afetada sem o consentimento deve ligar no número 190, para que o autor seja penalizado. A polícia atuará de maneira incisiva para proteção das mulheres”, afirmou. O Promuse recebeu 93 medidas protetivas de urgência.