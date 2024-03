Escultura em homenagem aos oleiros já está pronta em Três Lagoas

A escultura que homenageia os oleiros, em Três Lagoas, está finalizada e pronta para ser apreciada pela cidade. A Prefeitura de Três Lagoas contratou o escultor e artista plástico, Ivolin Ramos, para construir o monumento no entorno da 2ª Lagoa.

Antigamente, essa região era composta por olarias que, ao longo do tempo, foram desativadas. Como forma de homenagear e fazer referência aos oleiros que fizeram parte da história do munícipio, a prefeitura decidiu construir um monumento que representa essa atividade.

Com a conclusão deste projeto, Ivolin Ramos se prepara para dar início à construção de uma série de novas esculturas. Ao todo, serão criados 100 monumentos que representam os animais da fauna do Mato Grosso do Sul, enriquecendo ainda mais o patrimônio artístico e cultural da cidade.

