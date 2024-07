Estão abertas inscrições para cursos gratuitos e online; confira

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos livres no segundo semestre. Abordando diferentes temas, com atividades totalmente a distância, os cursos são gratuitos e abertos a quaisquer interessados.



São 34 opções, com carga horária que vai de 20 a 60 horas. Para participar, basta acessar a Plataforma do IFMS e efetuar a inscrição.

Neste ciclo, é possível se inscrever até 8 de dezembro, com prazo para conclusão até o dia 20 do mesmo mês. Ao final das atividades, o próprio estudante emite o certificado.



Os cursos são ofertados sem tutoria e o acesso aos conteúdos pode ser feito de qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive tablets e aparelhos celulares.

Cadastro - Caso nunca tenha realizado um curso livre, o interessado deve criar uma conta, preenchendo seus dados conforme solicitado no formulário de inscrição, para ter acesso à Plataforma.

É importante que o nome, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e e-mail informados estejam corretos, pois os dados serão utilizados para a confirmação da inscrição e emissão do certificado.



Confira a lista de cursos livres ofertados pelo IFMS no 2° semestre:

Assédio Moral e Sexual: Prevenção e Enfrentamento | 20 horas

A Interdisciplinaridade no Contexto da Educação Profissional e Tecnológica | 20 horas

Comunicação Eficaz para Vendas | 30 horas

Conceitos Básicos de Química | 20 horas

Conhecer para incluir: TEA no contexto escolar | 20 horas

Criação de pintados em tanques elevados | 20 horas

Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity | 40 horas

Desenvolvimento Pessoal e Profissional | 60 horas

Diálogos sobre evasão escolar: um problema que persiste | 20 horas

Diversidade e relações étnico raciais | 45 horas

Espanhol: Língua e Cultura | 40 horas

Estratégias de Ensino e Aprendizagem | 20 horas

Ética e Integridade na Pesquisa | 20 horas

Formação para Bancas de Heteroidentificação | 50 horas

Formação Pedagógica para EaD | 50 horas

Francês Básico | 45 horas

Inclusão em Ação: Atendimento Educacional Especializado | 40 horas

Iniciação ao Empreendedorismo | 20 horas

Introdução à Inteligência Artificial | 30 horas

Introdução à Lógica | 45 horas

Introdução à Lógica de Programação com Arduíno | 30 horas

LET US PLAY: Maximização de Atividades na Educação Física Escolar | 20 horas

Libras Básico | 40 horas

Libras Intermediário | 40 horas

Lógica de Programação com Arduino: Nível Intermediário | 40 horas

Luz, Câmera e Animação: Stop Motion na Ciência | 30 horas

Matemática: Álgebra Básica | 40 horas

Matemática Financeira | 35 horas

Moodle Básico para Educadores | 30 horas

Operação dos Tratores da Linha 5E | 20 horas

Produção de Videoaulas | 40 horas

Programação de Robótica Lego EV3: Nível Básico | 20 horas

Redação e as bases científicas | 20 horas

Videoaula: da Concepção à Postagem | 60 horas

Os cursos livres são ofertados pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread). Em caso de dúvidas, o contato é [email protected].