Falsa diarista é presa após furtar mais de R$40 mil em joias

Uma mulher de 48 anos foi presa após furtar joias avaliadas em mais de R$40 mil de residências onde supostamente faria faxinas, a prisão ocorreu nesta quinta-feira (7) após investigadores da 3ª Delegacia de Polícia Civil elucidar os crimes e flagrar a suspeita tentando fugir de Três Lagoas.



A mulher que se passava por diarista, oferecia o trabalho de faxina e após ganhar a confiança das vítimas, furtava joias e dinheiros. No dia 30 de outubro, e 12 de novembro, a suspeita teria furtado diversas joias de duas casas, uma no bairro Santos Dumont e outra no Jardim Primaveril, onde teria feito diária de faxina e surrupiado as joias, que somadas superaram os R$ 40 mil.

Após um processo investigativo os policiais civis da 3ª DP, descobriram o local onde a suspeita estaria morando e durante a busca pela suspeita, para que prestasse depoimento, foi descoberto que a mesma estaria de partida para o interior do estado de São Paulo. A mulher foi detida e levada à delegacia.

Durante depoimento a mulher teria confessado os crimes mas que não estaria mais com as joias, que já haviam sido vendidas. No mesmo dia foi descoberto a pessoa que teria comprado as joias furtadas e as mesmas acabaram apreendidas e após serem recuperadas pela polícia, foram devolvidas as vítimas.



Após a mulher prestar depoimento foi autuada por furto qualificado com abuso de confiança e responderá em liberdade ao processo, devido ter passado o prazo de flagrante.