Família procura por homem desaparecido em MS

Uma família está à procura de um parente desaparecido em Mato Grosso do Sul. Osmar Siebel foi visto pela última vez no dia 5 de fevereiro deste ano, em um alojamento na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS). Desde então, não foi mais encontrado.

Os irmãos de Osmar, Darci Siebel, que veio de Chapecó, e Silvana Siebel, que viajou do Paraná para Três Lagoas, estão em busca do parente. Segundo Darci, após a irmã publicar o desaparecimento nas redes sociais, algumas pessoas relataram ter visto Osmar em Três Lagoas.

"Osmar chegou a Ribas no dia 2 de fevereiro e desapareceu do alojamento apenas com a roupa do corpo. Ele tinha ido trabalhar em uma empresa que está asfaltando a estrada entre Ribas e Camaquã. Até agora, não temos nenhuma notícia dele", explicou Darci.

Silvana comentou que receberam algumas informações pelas redes sociais, mas nenhuma foi suficiente para localizar Osmar. "Estamos desde fevereiro procurando por ele. Passamos uma semana em Ribas, mas sem sucesso. Pedimos a ajuda de todos para encontrá-lo", apelou a irmã.

A família pede que quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Osmar Siebel entre em contato pelo telefone: (43) 99961-8765. Eles estão oferecendo uma recompensa por qualquer informação, seja por mensagem, foto, vídeo ou outros meios. A Polícia Militar também pode ser contatada pelo 190.

Veja mais na entrevista abaixo: