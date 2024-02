Finanças e Saúde prestam contas do 3º quadrimestre

A Prefeitura de Três Lagoas convida a população para participar de duas audiências públicas para prestação de contas referente ao 3º quadrimestre de 2023. A primeira será realizada dia 21 pela Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle. O evento tem como objetivo apresentar e discutir as informações relacionadas à execução orçamentária, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF/2000).

De acordo com a pasta, a participação da comunidade é fundamental para promover a transparência e a prestação de contas, permitindo que os cidadãos tenham acesso e compreensão sobre o uso dos recursos públicos no município. Durante a audiência, serão esclarecidas dúvidas e fornecidas informações detalhadas sobre a execução orçamentária do último quadrimestre de 2023.

Já no dia 28 será a vez da Secretaria Municipal de Saúde prestar contas do 3º quadrimestre de 2023. O objetivo é apresentar à população o Relatório Detalhado do último quadrimestre do ano passado, conforme o disposto no artigo 36 da Lei Complementar 141/2012. Este relatório é uma ferramenta importante para que todos possam acompanhar de perto os investimentos, desafios e conquistas na área da saúde do município.

Durante audiência, serão abordados diversos aspectos do panorama da saúde pública em Três Lagoas, incluindo os resultados alcançados, as metas atingidas e os desafios enfrentados ao longo do último quadrimestre do ano anterior.

Ambos os eventos serão realizados às 08h no Plenarinho da Câmara Municipal.