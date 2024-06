Frente fria avança e traz mudanças no clima de Três Lagoas

A primeira frente fria do inverno chegou derrubando as temperaturas nos municípios da região Sul, de Mato Grosso do Sul. E de acordo com a previsão do tempo essa massa de ar frio deve avançar por todo o estado.

Em Três Lagoas, a quarta-feira (26), será de sol tempo com aumento de nebulosidade, mas não tem previsão de chuva.

Continue Lendo...

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas devem ficar mais amenas devido ao avanço do ar relativamente frio, sendo observados os menores valores associados a esta frente fria.

A temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 31°C, em Três Lagoas.