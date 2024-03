Gerente fala sobre crescimento do Loteamento OT em Três Lagoas

Nesta quinta-feira (21), o gerente comercial do Loteamento OT, Gustavo Correa Balduíno, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o loteamento.

De acordo com Gustavo, o loteamento está no processo de comercialização. O OT conta com uma infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, ruas largas e 100% pavimentadas. Os lotes começam a partir de 360 metros quadrados e estão prontos para construção, oferecendo aos interessados a oportunidade de realizar o sonho da casa própria.

A localização tem rápido acesso ao Centro de Três Lagoas, além de haver diversos serviços próximos, como padarias, farmácias, supermercados, escola, unidade de saúde e a proximidade da Lagoa Maior.

O loteamento também conta com uma área comercial que inclui uma ampla avenida, proporcionando uma excelente oportunidade para investimentos futuros tanto na aquisição de uma propriedade residencial quanto no desenvolvimento de um negócio próprio.

Confira a entrevista abaixo: