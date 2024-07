Governador Eduardo Riedel fala sobre o processo eleitoral em MS

O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda em Três Lagoas, na sexta-feira (26), onde participou da convenção do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Riedel comentou sobre as eleições e a participação, na maioria das convenções, no estado. “Não participamos de todas pois são 79 convenções em 15 dias, mas estamos acompanhando as convenções junto ao presidente do partido, Reinaldo Azambuja. Até o dia 5 de agosto, haverá essa participação efetiva do grupo político em torno dos pré-candidatos que acreditamos que ajudarão Mato Grosso do Sul a crescer e se desenvolver”.

O governador comentou sobre a relação com o Partido Progressistas (PP), da senadora Tereza Cristina. Em Três Lagoas, o partido vai se aliar ao PSDB, mas em Campo Grande, será diferente. Na capital, o PP apoia a própria candidata à prefeitura. “O PP é um partido aliado. É natural que em alguns lugares tenha divergência, mas na grande maioria dos lugares tem essa convergência, como em Três Lagoas”.

Eduardo Riedel disse que a relação com o PP não fica estremecida por conta dessa divergência. "Cada município tem a própria situação, e há muitos partidos aliados com suas diferenças. É importante respeitar essas diferenças. Sempre digo que a campanha deve ser conduzida com foco nos problemas do município, não nos adversários. Devemos propor soluções e entender as necessidades da cidade. Em alguns municípios pode não ser possível formar alianças, e isso é natural".

Questionado se o acordo com o ex-presidente Bolsonaro, que prevê apoio do Partido Liberal (PL) em MS aos candidatos do PSDB em alguns municípios, como Campo Grande e Três Lagoas, poderia resultar em apoio futuro à candidatura do PL a nível nacional, o governador respondeu que "é para 2024 que estamos planejando trabalhar juntos, nas cidades onde há convergência. Onde isso não acontece, cada partido continuará com as próprias pré-candidaturas."

Sobre o pré-candidato a prefeito de Campo Grande Beto Pereira, Eduardo afirma apoiar. “Não é possível estar em todas as convenções pessoalmente, mas estarei ativamente na campanha ao lado dele, pedindo votos. Estamos apoiando o candidato do nosso partido e do nosso grupo político, e não tenho receio em afirmar que Beto Pereira é o mais preparado para enfrentar os problemas de Campo Grande. A cidade precisa dessa renovação e de uma discussão sobre os problemas de liderança, e Beto possui todas essas qualidades".

Veja a entrevista abaixo: