Governo Estadual firma convênio de R$ 6,3 milhões para modernização do Aeroporto de Três Lagoas

No final de 2023, a Prefeitura de Três Lagoas solicitou ao Governo Estadual recursos que resultou no convênio com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul (Agesul) no valor de R$ 6,3 milhões para executar obras no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, sendo elas:

- Ampliação do Pátio Principal: Para aeronaves de grande porte;

- Infraestruturas Hidrossanitárias e Pluviais: Para a nova área de hangares;

- Reforma do Taxiway: Acesso aos novos hangares;

- Portaria e Guarita: Novo acesso controlado;

- Cercamento: Segurança perimetral;

- Pista de Acesso aos Hangares;

- Reforma na Seção Contra Incêndio (SCI);

Iluminação: Na nova área de hangares e no pátio ampliado.

Situação atual

O aeroporto possui um pátio principal com apenas quatro vagas para aviação geral, sendo as vezes inadequado para a quantidade e o tamanho das aeronaves que pousam. Além disso, a presença de hangares e outras infraestruturas impedem a operação por instrumentos (IFR), limitando o uso noturno e da aviação regular com operação a jatos.

No aniversário da cidade, em 15 de junho, foi entregue pelo prefeito Ângelo Guerreiro ao governador Eduardo Riedel, ofício de solicitação de mais recursos dando continuidade as melhorias para o aeroporto.

Obras solicitadas

- Recapeamento e sinalização: Pista de pouso e decolagem, taxiway e pátio de estacionamento;

- Ampliação da pista de pouso e decolagem: Com readequação dos auxílios luminosos para operação IFR de precisão;

- Instalação de PAPI: Indicador de trajetória de aproximação na cabeceira 25;

- Essas obras são essenciais para melhorar a operação e a segurança do aeroporto, atendendo à crescente demanda da aviação geral e empresarial do município.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas