Grupo RCN e Influx promovem 'Café com Negócios' em Três Lagoas

O ‘Café com Negócios, patrocinado pelo Grupo RCN de Comunicação e o Centro de Idiomas Influx, foi realizado na terça-feira (6), em um hotel na área Central, em Três Lagoas. O evento teve como objetivo reunir empresários da região para troca de experiências de negócios de sucesso.

Segundo o organizador, empresário Márcio Viegas, o networking entre a classe empresarial foi um dos pontos fortes do encontro. “O Café com Negócios surgiu, em 2023, com o objetivo de unir a classe empresarial trazendo conhecimento prático de empresários de sucesso”, explicou.

A parceria do Grupo RCN de Comunicação em eventos corporativos já tem se tornado um dos símbolos da empresa, como destacou o diretor jurídico do Grupo RCN, Lucas Congro. “Desde 2019, nós realizamos eventos corporativos. E o Café com Negócios foi para fomentar diálogos e análises profundas do desenvolvimento econômico e social de Três Lagoas”, ressaltou.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Diego Barbosa, um dos palestrantes, destacou a importância do evento para a classe empresarial da região. “Nessa troca, a gente consegue aprender muito com problemas vivenciados por algum empresário, podendo ter uma percepção da experiência dele, de como conduziu os momentos difíceis na trajetória de negócio”, pontuou.

Ao longo do ano de 2024, devem ocorrer mais dez edições do Café com Negócios, uma a cada mês. A próxima está prevista para ser realizada no dia 8 de março de 2024, no Dia Internacional da Mulher. Nesta data, o encontro deve fortalecer a presença feminina no empreendedorismo.

