Grupo RCN realiza a 6ª edição do Reality 'Essa Honda é minha'

O grupo RCN realiza mais uma edição do reality show "Essa Honda é Minha", desafiando os participantes a resistirem em cima de uma motocicleta. A competição, em parceria com a Honda Mototrês, será realizada em dezembro e promete ser um sucesso, como nas edições anteriores.

Quinze participantes se enfrentarão em uma prova de resistência, onde o grande prêmio é uma motocicleta zero quilômetro. O desafio é permanecer o máximo de tempo possível em cima da moto, e já há relatos de pessoas dispostas a encarar horas a fio nesse desafio.

O "Essa Honda é Minha" é uma competição, na qual os participantes são proibidos de comer, colocar os pés no chão e até mesmo se comunicar com pessoas de fora ou com os outros competidores. Cada participante precisa assinar um termo de responsabilidade, demonstrando a seriedade do desafio.

Continue Lendo...

Esta é a sexta edição do reality e para participar, é necessário efetuar uma compra nas lojas participantes, que incluem Mega Tec, Ener 3, Brasil Shop, Croasonho, Morena Mulher, Pé Legal, Amigão Supermercado, Trilhas da Amazônia, Vidrobox, Decor Colors, Shopping do Pão, Jin Jin e Stop Car.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem: