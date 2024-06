Grupo RCN te leva para o Beer & Blues

Em julho será realizado o Beer & Blues, festival inédito que vai proporcionar muita música boa e o melhor do chopp de Três Lagoas.

E se tem festa, música e chopp gelado, então tem sorteio de ingressos do festival. Bandas como Suwings Snake Blues, Irmandade do Blues e Bebados Habilidosos já confirmaram presença. O chopp será da Via Malte e do Beer Prozas. Já anota aí na sua agenda, dia 6 de julho, no Papillon Eventos, você vai viver uma experiência única regada a muito chopp.

Continue Lendo...

Para participar, basta mandar a palavra BEER para a central de prêmios, (67) 3509-7500.

Os sorteios acontecem toda sexta-feira em todos os programas da BandFM, Cultura FM e TVC HD.