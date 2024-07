Homem é preso após chegar em casa embriagado e agredir mulher com socos

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 41 anos, pelo crime de violência doméstica, após agredir e proferir xingamentos à mulher, de 22 anos. O caso ocorreu, no residencial Rui do Cavaquinho, no Conjunto Habitacional Orestes Prata Tibery (Orestinho), em Três Lagoas.

Uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada pelo disk 190 da Polícia Militar e foi até o local, onde uma mulher estaria sofrendo violência doméstica. Em contato com a vítima, os militares ouviram dela, que o suspeito teria passado o dia consumindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa embriagado, teria iniciado uma sessão de xingamentos contra ela. Posteriormente teria a agredido com socos nas costas e teria a empurrado contra uma parede.

A mulher relatou que após agredi-la, o suspeito teria permanecido no apartamento bebendo. Os militares tiveram autorização para acessar o imóvel e deram voz de prisão ao homem, que foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Ele prestou depoimento e foi preso em flagrante por violência doméstica (lesão corporal) e por injúria (xingamentos). Questionada se iria prosseguir com a representação contra o marido, a vítima confirmou o desejo de representar criminalmente contra e que gostaria de medida protetiva.