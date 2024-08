Homem morre durante confronto com a Força Tática da PM

Um homem, de 31 anos, morreu ao ser atingido por disparo após confronto com a Força Tática da Polícia Militar, na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas. O caso foi registrado, na terça-feira (6) e a morte ocorreu logo após ele dar entrada no Hospital Auxiliadora. O suspeito cumpria pena no regime semiaberto e estava em uma motocicleta.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informação sobre um suspeito, que estaria andando pela cidade armado. A arma ficava escondida no baú da motocicleta. A equipe policial então se deparou com o homem, na avenida Clodoaldo Garcia, e deu voz de prisão. Ele tentou fugir.

Conforme o boletim de ocorrência, houve acompanhamento tático e o motociclista foi até um posto de combustíveis. Lá teria sacado a arma, um revólver calibre 38, com cinco munições, e ameaçado atirar contra a equipe policial. Ocasião em que houve um disparo da PM, para conter o suspeito.

O homem foi levado para o hospital pelos policiais, mas morreu após dar entrada na unidade.

Homicídio

O suspeito é conhecido no meio policial por ser um dos acusados de assassinar o policial militar Otacílio Pereira de Oliveira. O crime ocorreu em 2013, em Três Lagoas, e teve mais de dez pessoas envolvidas. Foi apurado à época que a ordem para a execução do policial teria vindo do crime organizado e o suspeito, que morreu, foi um dos que efetuou disparos contra a vítima, segundo a denúncia da ação judicial que o condenou.

Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri, onde cumpriu parte da pena em regime fechado e, agora, estava cumprindo em regime semiaberto.

