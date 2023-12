Hospital Auxiliadora lança projeto para captar recursos através do imposto de renda

O Hospital Auxiliadora lançou um projeto destinado à captação de recursos por meio do imposto de renda. A iniciativa recebeu aprovação do Ministério da Saúde, permitindo a destinação direta de recursos conforme estipulado pela legislação tributária. Isso abre a possibilidade para grandes empresas direcionarem parte do seu imposto de renda para o projeto, que já conta com a assinatura governamental.

O objetivo é captar R$ 7,8 milhões, recursos estes que serão direcionados para aprimorar os equipamentos de imagens e diagnóstico, especialmente voltados para o tratamento do câncer. Por essa razão, o projeto foi nomeado como "Modernização do Centro Oncológico".

Nesta quinta-feira (7), a gerente de Qualidade e Captação de Recurso do Hospital Auxiliadora, Daniela Mekaru, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre o novo projeto do hospital.

Confira a entrevista abaixo: