Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza semana de oração nesta Páscoa

A Igreja Adventista do Sétimo Dia realiza uma semana de oração em referência a Páscoa, que é celebrada no domingo (31). Durante o programa RCN Notícias, desta segunda-feira (25), o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Édipo Belmonte, destacou o significado da Páscoa nos tempos de Moisés e a redefinição feita por Jesus para os cristãos.

“Quando olhamos para sua origem, nós entendemos que a Páscoa significava o cordeiro de Deus que foi morto pelos pecados do mundo. Em Êxodo cap. 12 explica que a Páscoa se originou no momento em que Israel estava preso e cativo e foi libertado.”, explicou o pastor Édipo Belmonte.

A semana especial de oração será realizada pelos cristãos nos lares e na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na quarta-feira e domingo, na rua Bruno Garcia, 981, Centro de Três Lagoas. Além de oração haverá estudos bíblicos.

Confira na entrevista abaixo: