Infraestrutura realiza recapeamento em mais de 1.350 metros de ruas do bairro Santos Dumont

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está empenhada em melhorar a qualidade das vias da cidade. Por meio da Diretoria de Serviços Públicos (DSP), realiza um projeto de recapeamento, abrangendo um total de 1.355 metros lineares em ruas estratégicas do bairro Santos Dumont.

As obras, que já estão em andamento, contemplaram alguns trechos das ruas José Carlos Queiroz, Sebastião dos Santos, Tibúrcia de Queiroz Monteiro, João Magiano Pinto e Jerônimo Sejópolis. O projeto é executado com recursos e pessoal próprio do município, garantindo eficiência na execução e otimização dos investimentos públicos.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas