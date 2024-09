Inverno se despede com calorão e tempo seco em Três Lagoas

O último dia de inverno será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove em Três Lagoas.

A sexta-feira (20) será marcada por altas temperaturas, em que a máxima pode chegar aos 39°C, e baixos valores de umidade relativa do ar.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma frente fria oceânica pode trazer chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento para algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Porém, devido ao bloqueio de alta pressão atmosférica, essas chuvas não chegam até a costa leste do estado.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C.