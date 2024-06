Moradores do bairro Vila Alegre amanhecem com fogo em terreno baldio

Moradores do bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, registraram a ocorrência de queimadas de média proporção em um terreno baldio, localizado na rua Evaristo de Almeida, esquina com a rua Manoel Ferreira da Rocha. O incêndio havia se iniciado por volta de 06h30 da manhã, desta terça-feira (18).

Segundo relatos dos moradores, o terreno é motivo de preocupação, devido ao matagal estar sempre alto e não haver limpeza há meses. O suspeito de atear fogo no terreno não foi identificado.

Tanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), têm alertado para o crime ambiental das queimadas. O infrator pode ser multado no valor de R$ 630,52.

Com o período de estiagem, as queimadas além de causarem poluição no ar, podem ocasionar problemas de saúde, principalmente em quem já sofre de doenças respiratórias.