Motociclista bate em caminhão parado e fica em estado grave no Santa Terezinha

Um acidente envolvendo uma moto e um caminhão resultou em um ferido nas primeiras horas da manhã de sábado (24), no final da Rua Plínio Alarcón, no cruzamento com a Rua Clóvis Beviláqua, no bairro Santa Terezinha, sul de Três Lagoas (MS).

Por volta das 7h, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender o acidente, que ocorreu quando a motocicleta colidiu violentamente na traseira de um caminhão VW 8-150. Segundo informações de populares, o caminhão havia parado no cruzamento após o sinal fechar, e ambos os veículos seguiam no mesmo sentido, do centro para o bairro.

O condutor da moto apresentava sinais de lesões graves e foi removido para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar foi acionada e um boletim de ocorrência por lesão corporal, decorrente de acidente de trânsito, foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).