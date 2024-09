Motociclista desrespeita preferencial, colide com caminhonete e é socorrido pelo Samu

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete ocorreu, na tarde deste domingo (8), em Três Lagoas. Um homem, de 64 anos, estava pilotando uma moto pela rua João Carrato, no Centro, quando atravessou uma via preferencial e colidiu com uma caminhonete, que trafegava pela rua Orestes Prata Tibery.

O impacto fez com que o motociclista ficasse desacordado por alguns minutos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e transportaram o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Embora o motociclista tenha sofrido ferimentos leves, o estado de saúde dele não é considerado grave.

Foi observado que o condutor da motocicleta apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. A Polícia e o Samu estão investigando as circunstâncias do caso para determinar as causas exatas da colisão e a responsabilidade pelos danos.

As autoridades continuam a apurar os fatos e orientam os motoristas a redobrar a atenção nas vias para evitar acidentes semelhantes.