Motociclista vai parar sobre capô de carro após colisão no bairro Santa Rita

Uma conversão à esquerda de um carro resultou em um acidente grave no início da noite desta terça-feira (4), na rua Antônio Barros Guerra, no cruzamento com a rua Bernardino Antônio Leite, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

Por volta das 18h, uma mulher, de 29 anos, que pilotava uma moto, sofreu ferimentos ao ter a frente fechada pelo carro, dirigido por outra mulher. Ambos os veículos estavam na rua Antônio Barros Guerra, mas em sentidos opostos; a moto seguia em direção ao Centro, enquanto o carro seguia em direção ao bairro.

Ao chegar no cruzamento, a motorista do veículo tentou realizar uma conversão à esquerda, bloqueando o caminho da motociclista. A moto colidiu frontalmente com o carro, lançando a mulher contra o para-brisas do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A vítima estava consciente, orientada e reclamava de fortes dores no quadril. Após ser imobilizada, foi levada ao Hospital Cassems.

A Polícia Militar orientou a condutora do carro e o pai da motociclista sobre os procedimentos de registro da ocorrência, e os veículos foram liberados para remoção. O boletim de ocorrência por lesão corporal decorrente de acidente de trânsito foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).