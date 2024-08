Mulher denuncia ter sido agredida com socos e chutes pelo marido

Uma mulher, de 32 anos, relatou que foi agredida com socos e chutes pelo marido, de 38 anos, nesta quarta-feira (7), por volta de 19h30, na avenida Aldair Rosa de Oliveira, no bairro Interlagos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Segundo a polícia, a vítima apresentou várias lesões pelo corpo, no rosto, sangramento no nariz e inchaço na boca. Em depoimento, a mulher contou que já foi agredida outras vezes pelo marido, porém não havia registrado boletim de ocorrência com medo dele continuar com agressões.

Continue Lendo...

Ainda segundo a vítima, no momento das agressões ela conseguiu gritar e pedir socorro, fazendo assim, com que o suspeito fugisse do local. A ocorrência foi atendida pela Força Tática da Polícia Militar, que fez buscas pelas imediações da casa, mas não localizou o suspeito.