Novo aplicativo vai auxiliar doadores de sangue

O Ministério da Saúde lançou o aplicativo “Hemovida”, que conta com facilidades aos doadores, como a opção de fazer o download da carteira digital de doação, o registro do tipo de sanguíneo e a data da última doação. A plataforma está disponível gratuitamente para dispositivos com sistemas Android e IOS.

Em Três Lagoas, 21.480 pessoas estão cadastradas como doadoras de sangue. No entanto, o Hemocentro do município registra uma média de 300 doações ao mês. No Brasil, 14 a cada mil habitantes estão cadastradas no sistema, o que corresponde a apenas 1,4% da população. A expectativa do Ministério é de que este número supere os 3% do número total de brasileiros, evitando o esvaziamento dos bancos de sangue nas unidades de saúde.

O aplicativo também pode ser utilizado em situações de emergência, no qual o profissional médico responsável pelo atendimento poderá consultar o histórico pessoal do doador, onde deve constar o banco de dados e uma autodeclaração, assinada digitalmente pelo próprio, reafirmando a autenticidade de compromisso com essa finalidade. O Hemovida também conta com a possibilidade de enviar convites a amigos e familiares para se tornarem doadores e o compartilhamento de informações nas redes sociais.

A plataforma também deve informar ao cidadão qual o local de doação mais próximo à sua residência. Na cidade de Três Lagoas, há apenas uma unidade que realiza a coleta de sangue. O Hemocentro fica localizado na Rua Manoel Rodrigues Artez, Jardim Primaveril. O horário de atendimento é de 07h às 12h.

Por ser um aplicativo recém-lançado, ainda não há previsão de quando a unidade do município passará a controlar o banco de doadores cadastrados na região. Segundo a coordenadora Karine Barros, as diretrizes da nova plataforma ainda não foram comunicadas ao Hemocentro. “Ainda não temos informações sobre o novo aplicativo. Nós continuaremos a utilizar os dados já cadastrados anteriormente aqui, que estão todos sendo protegidos pela LGPD, e disponível apenas em nossa rede.”