Novos finalistas serão conhecidos neste sábado durante a 2ª gincana

A 2ª gincana da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ vai reunir neste sábado (6) os selecionados do mês de março.

O evento terá transmissão, ao vivo, pela TVC HD, e será no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduardo Milanez, na Lagoa Maior, em Três Lagoas, a partir das 8h.

Durante o mês de março, 80 pessoas que compraram nas lojas participantes foram sorteadas. Desse total, a expectativa é que 25 concorrentes cheguem na final, somando aos 18 que já passaram no mês de fevereiro, da 1ª gincana. A disputa final será no mês de outubro. A dinâmica da gincana consiste em escolher uma chave para abrir uma porta. Cada pessoa escolherá uma chave e, se abrir, vai direto para a final.

Para o diretor de Produto do Grupo RCN, Fernando Moraes, esse contato com o público participante tem sido algo inovador. “Todo mês conhecemos pessoas diferentes e com um sonho incomum, de ter a casa própria, e isso nos enche de alegria e satisfação em saber que iremos realizar esse grande desejo”, explicou Moraes.

Os pré-sorteios no mês de abril continuam sempre, às sextas-feiras, no programa TVC Agora.

Em outubro, os finalistas poderão ganhar uma casa novinha, mobiliada, com internet e energia fotovoltaica. Se você ainda não está participando, corra até uma loja parceira da promoção e compre. Depois basta apontar a câmera do celular para o QRCode virtual, cruzar os dedos e torcer para ser classificado para a final da promoção.

Confira a lista dos pré-selecionados no mês de março: Ademir Júnior, cliente da Chocoplast; Liriane Alves Billoria, cliente da Estoque Materiais de Construção; Lucinei Amorim Bezerra, cliente da Rede Postos 7 Mares; Matheus Henrique de Souza, cliente da Pet Shop Cat e Dog; Manoel Mariana, cliente da 7 Pharma; Nilma Batista de Sousa Rovani, cliente da Instituto Visão Solidária; Ana Martins, cliente da Mega Tec; Ivanildo Teixeira de Faria Junior, cliente da Telas Concórdia; Laise Anne, cliente da Quitutes da Teni; Mauricio Nascimento, cliente do Depósito de Gás Avenida; Rafael Torres, cliente da DMS Fibra; Bruna Gonçalves, cliente da Casa das Cores; Vanessa Gomes de Almeida Nunes Miranda, cliente daMorena Mulher; Wesley Oliveira, cliente da Ener 3; Ster Cláudia da Silva, cliente da Colégio Exitus; Valdeci Walter, cliente da VidroBox; Adria Garcete, cliente da Bom Beef; Nicolas Sabino Bispo Paiva, cliente do Suco Prats; Kelven da Silva de Melo, cliente da Multisoldas; Fabrina Rodrigues Cardoso, cliente do Comercial Mariano; Giovanna Mariano, cliente do Espaço VIP; Ozeny Ramos, cliente do Posto Parati e Nikkey; Marcelo Santos, cliente da Cassiplast; Marleize Leite do Nascimento Scriptore, cliente da Chocoplast; Rosangela Ponte Veiga, cliente da Estoque Materiais de Construção; Irani Ferreira, cliente da Rede de Postos 7 Mares; Meyre Mariano, cliente do Bom Beef; Luciene Paz, cliente do Instituto Visão Solidária; Marcos Adriano, cliente do Depósito de Gás Avenida G; Gersino Antunes de Souza, cliente da Pet Shop Cat e Dog; Joelson Elias Baptista, cliente do Comercial Mariano; Julia Gonçalves, cliente da 7 Pharma; Marciel Santos Pereira, cliente da Mega TEC; Flaviano Queiroz de Lima, cliente da Telas Concórdia; Luis Henrique Jacob, cliente da DMS Fibra; Timoteo Gomes da Silva, cliente da Multisoldas; Geovana Dias, cliente da Morena Mulher; Danathiely Souza Fraga, cliente do Colégio Exitus; José Carlos dos Santos, cliente da Vidrobox; Jair de Carvalho Xavier, cliente do Suco Prats; Marcos Adriano, cliente do Açaí Super Fruta; Ana Aline Rocha Pires, cliente da Alea Construtora; Felipe Sousa, cliente da Alea Construtora; Fernanda Nair de Souza Duarte, cliente do Açaí Super Fruta; Adriana Aparecida da Silva, cliente do Quitutes da Teni; Elias Reis, cliente da Casa das Cores; Mauciania Gomes Pacheco, cliente da Espaço VIP; Genilson dos Santos, cliente do Posto Parati e Nikkey; Gabrielly Barbosa, cliente da Cassiplast; Antonio Carlos Bezerra da Silva, cliente da Mega TEC; Vanessa Ferreira dos Santos, cliente da 7 Pharma; Élida Gomes da Silva, cliente do Quitutes da Teni; Karoline Medeiros Bueno, cliente da Chocoplast; Felipe Fernando, cliente da DMS Fibra; Greice Paula de Brito Camargo, cliente da Instituto Visão Solidária; Vanessa Severino Correa, cliente do Espaço VIP; Sidnei Rodrigues, cliente da Multisoldas; Suzana Oliveira da Silva, cliente do Comercial Mariano; Deyvid Torres, cliente da Pet Shop Cat e Dog; Kellen Cristina Bobadilha Costa, cliente da Casa das Cores; Liobino Brito, cliente do Estoque Materiais de Construção; Patrícia Crispim, cliente da Morena Mulher; Elizandra Ortega, cliente do Colégio Exitus; Matheus Piovan, cliente da Vidrobox ; Rosemeire Bueno Bueno, cliente do Suco Prats; Patrícia Oliveira dos Santos, cliente do Açaí Super Fruta; Juliano Nascimento, cliente da Alea Construtora; Julio Fernández, cliente da Solução Já; Renivan da Silva Almeida, cliente da Solução Já; Kezia Leal Ribeiro, cliente da Solução Já; Rosa Silva Barreto, cliente da Rede de Postos 7 Mares; Leidiane Cristina de Lima, cliente do Depósito de Gás Avenida; Rita de Cássia Muniz, cliente daTelas Concórdia; Euripedes da Silva Ferrei, cliente da Cassiplast; José Lemos Ribeiro, cliente do Posto Parati e Nikkey; João Victor de Moraes Pessoa, cliente da Sicoob Metalcred; Amanda Padua Zorzan, cliente da Sicoob Metalcred; Emily Aparecida Alves de Souza, cliente da Sicoob Metalcred.