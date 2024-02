Pré-candidato a prefeito de Três Lagoas terá apoio de ex-governador André Puccinelli

Vice

Conforme já publicado pela Coluna, o PP vai indicar o vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia (PSDB), na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. O primeiro nome cogitado para ser vice de Maia foi o da secretária de Finanças, Soyla Garcia, que está filiada ao PP. No entanto, um grupo dentro do Partido Progressista quer indicar o nome de outro filiado, este ligado a uma família de pecuaristas tradicional em Três Lagoas.

Apoio

Segundo uma fonte, a pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB) à Prefeitura de Três Lagoas, terá o apoio também do ex-governador André Puccinelli (MDB), que na eleição passada para governo do Estado foi adversário do candidato do PSDB. No entanto, como o MDB em Três Lagoas será aliado do PSDB, Puccinelli estará no mesmo palanque das principais lideranças tucanas no Estado. Tudo isso, faz parte das costuras políticas para as próximas eleições, já que Puccinelli e Reinaldo Azambuja pretendem disputar as duas vagas ao Senado.