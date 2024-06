Pai denuncia suposta agressão ao filho autista de 6 anos durante sessões de equoterapia

Um suposto caso de agressão a uma criança autista, de 6 anos, será investigado pela Polícia Civil, após o pai da criança procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas, nesta quarta-feira (19).

Segundo o denunciante, o filho dele, que é autista não verbal, faz sessões regulares de equoterapia no Parque de Exposições de Três Lagoas. Durante a aula de quarta-feira, o pai percebeu que o filho estava chorando ao deixar a sessão.

Como a criança não verbaliza, as informações sobre a suposta agressão foram relatadas por outro beneficiário, um coleguinha da vítima. Segundo esse relato, um dos monitores que acompanhava a criança teria dado socos no menor. Após ouvir a suposta testemunha, o pai foi confrontar o monitor, que negou a agressão. O monitor explicou que durante a montaria do menino no cavalo, foram necessários empurrões para mantê-lo alinhado sobre o animal e evitar quedas.

Depois dessa conversa com o monitor, o pai da criança foi até a Depac e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra o monitor responsável pela sessão de equoterapia do filho. O caso agora será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.